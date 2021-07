CORSPORT – Insigne in vetrina | De Laurentiis fissa il prezzo | via con l’offerta giusta

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il Napoli di Aurelio Deilper Lorenzo. Il capitano degli azzurri non ha ancora rinnovato il contratto con la SSCN che scade a giugno del 2022. La data di un incontro con i suoi agenti viene costantemente rimandata. Segnale che i problemi non vengono né risolti, né stemperati e che il muro contro muro prosegue. A questo punto bisogna prendere in considerazione tutte le opzioni possibili, anche quella di un addio didal Napoli. Più i giorni passano e più questa possibilità prende corpo, nonostante non ci sia la volontà del calciatore di lasciare la squadra della sua ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - napolista : Sul CorSport. Il capitano e il Napoli sono separati di fatto da un po’. Hanno smesso di parlarsi al momento dell’ul… - CalcioNapoli24 : - napolista : Solo qualche richiesta di info al manager Pisacane da club di Premier, Liga e Ligue 1. Difficile che possa essere c… - napolista : Il CorSport scrive della valutazione di partenza del club azzurro. Intanto la trattativa per il rinnovo è ferma -

Ultime Notizie dalla rete : CORSPORT Insigne

casanapoli.net

Sul. Il capitano e il Napoli sono separati di fatto da un po'. Hanno smesso di parlarsi al ... Antonio Giordano ripercorre gli ultimi anni dia Napoli sottolineando che ormai non c'è ...Solo qualche richiesta di info al manager Pisacane da club di Premier, Liga e Ligue 1. Difficile che possa essere ceduto prima della scadenza foto Hermann È difficile che Lorenzolasci il Napoli in questa sessione di mercato, scrive il Corriere dello Sport. Nessuno si accollerebbe il suo ingaggio a pochi mesi dal parametro zero. In fondo, di offerte ancora non ne sono ...Lorenzo Insigne: Aurelio De Laurentiis fissa il prezzo: costa 30 milioni di euro. Se non rinnova verrà ceduto sul calciomercato.Solo qualche richiesta di info al manager Pisacane da club di Premier, Liga e Ligue 1. Difficile che possa essere ceduto prima della scadenza ...