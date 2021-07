Carta verde Covid, green pass: cos'è, come ottenerlo e in che modo funzionerà la certificazione - GUIDA (Di lunedì 19 luglio 2021) La " certificazione verde Covid - 19" ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. E' quanto prevede il testo finale del nuovo decreto legge Covid, firmato questa sera ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 19 luglio 2021) La "- 19" ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. E' quanto prevede il testo finale del nuovo decreto legge, firmato questa sera ...

Advertising

sferriam : RT @DiegoFusaro: Pensateci seriamente: con la carta verde, è la prima volta, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che torna in Europa la discri… - Consuelide : RT @DiegoFusaro: Pensateci seriamente: con la carta verde, è la prima volta, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che torna in Europa la discri… - GabrieleFigini : RT @DiegoFusaro: Pensateci seriamente: con la carta verde, è la prima volta, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che torna in Europa la discri… - elarchivoesp : RT @DiegoFusaro: Pensateci seriamente: con la carta verde, è la prima volta, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che torna in Europa la discri… - Da16481735 : RT @DiegoFusaro: Pensateci seriamente: con la carta verde, è la prima volta, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che torna in Europa la discri… -