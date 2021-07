BVA Doxa | pandemia ha trasformato casa in baricentro vita italiani

Advertising

nocciola68 : RT @doxa_research: Chi contribuisce di più alle problematiche ambientali secondo gli italiani? Scopri tutti i dati del #BVADoxa Tracker sul… - SPizzoglio : RT @doxa_research: Chi contribuisce di più alle problematiche ambientali secondo gli italiani? Scopri tutti i dati del #BVADoxa Tracker sul… - doxa_research : Chi contribuisce di più alle problematiche ambientali secondo gli italiani? Scopri tutti i dati del #BVADoxa Tracke… - nocciola68 : RT @doxa_research: Mystery Shopper, questo mese l’indagine di #BVADoxa e @FOOD_Italia è dedicata ad ALDI: i clienti promuovono il servizio… - lombardini22 : @adolfo64, Partner?e?Director?#L22Retail, interverrà alla Web Talk organizzata da @doxa_research “I trend dell’abit… -

Ultime Notizie dalla rete : BVA Doxa

askanews

È questo il ritratto degli italiani emerso da CasaDoxa 2021, la quarta edizione dell'Osservatorio nazionale sugli italiani e la casa direlativamente ai principali cambiamenti in atto nella ...Per gli italiani a cui, secondo una ricerca- Birra Moretti, mangiare e bere in buona compagnia piace perchè li fa star bene con se stessi, è proprio la ricetta di famiglia che ricorda l'...Rispetto al periodo pre-Covid, sono 2 milioni in più gli italiani pronti a cambiare casa nei prossimi 4 anni: la pandemia ha cambiato abitudini ed esigenze, non solo lavorative. Migliora anche il rapp ...Con la pandemia e i lockdown ormai è cosa nota che gli italiani abbiano imparato a guardare la propria casa con occhi nuovi. L’indagine CasaDoxa2021 individua i dieci modi in cui gli italiani hanno c ...