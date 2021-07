(Di lunedì 19 luglio 2021) () - E Gaspareribadisce che "dentro lo Stato c'erano tre correnti: alcune persone che se la facevano addosso per paura, altri che cercavano di rimediare, e altri che volevano combattere. Io, ringraziando Dio, sono tra quelle persone che avevano intenzione di combattere". Il collaboratore di giustizia si dice convinto che "ancora oggisulla strage di via D'Amelio". "Al centro per cento", spiega. "Così come la trattativa tra Stato e mafia, prosegue ancora, altro che". Ma chi depista? "Questa è una domanda maliziosa - dice- quelle persone che dopo le stragi ...

Advertising

TV7Benevento : Borsellino: Mutolo, 'mi interrogò il 17 luglio, era preoccupato, depistaggi continuano'/Adnkronos (4)... - TV7Benevento : Borsellino: Mutolo, 'mi interrogò il 17 luglio, era preoccupato, depistaggi continuano'/Adnkronos (3)... - italiaserait : Il pentito Mutolo: “Nell’ultimo interrogatorio Borsellino era molto preoccupato” - TV7Benevento : Il pentito Mutolo: 'Nell’ultimo interrogatorio Borsellino era molto preoccupato'... -

Ultime Notizie dalla rete : Borsellino Mutolo

Adnkronos

... per neutralizzare e vanificare la giustizia, quando Giovanni Falcone e Paolostavano ... ho conosciuto in Italia un collaboratore di giustizia di nome Gaspare, che era molto vicino a ...... perché era statoa mandare il capitano BASILE a Bologna ad arrestare i suoi". Inoltre, il collaborante Gaspare, come evidenziato nella suddetta pronuncia, ha riferito che, mentre ...“Vidi per l’ultima volta Paolo Borsellino nella notte del 17 luglio, due giorni prima di essere ucciso nella strage di via D’Amelio. Era molto preoccupato. Me lo ricordo perfettamente. Ed era anche in ...(Adnkronos) – E Gaspare Mutolo ribadisce che “dentro lo Stato c’erano tre correnti: alcune persone che se la facevano addosso per paura, altri che cercavano di rimediare, e altri che volevano combatte ...