Wta Losanna 2021: Zidansek batte Burel in finale e ottiene il primo sigillo in carriera (Di domenica 18 luglio 2021) Tamara Zidansek ha sconfitto Clara Burel all’ultimo atto del Wta 250 di Losanna 2021, imponendosi con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-1. primo titolo in carriera per la giovane tennista slovena, prima testa di serie del torneo svizzero e vincitrice con merito al termine del confronto con la meno esperta francese, quantomeno a questi livelli. Zidansek, semifinalista al Roland Garros, ha ceduto spesso l’iniziativa all’avversaria transalpina, peraltro concedendosi molte pause nel corso dei primi due parziali; dopo esser andata sotto per 4-0, la slovena ha però messo in pratica ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Tamaraha sconfitto Claraall’ultimo atto del Wta 250 di, imponendosi con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-1.titolo inper la giovane tennista slovena, prima testa di serie del torneo svizzero e vincitrice con merito al termine del confronto con la meno esperta francese, quantomeno a questi livelli., semifinalista al Roland Garros, ha ceduto spesso l’iniziativa all’avversaria transalpina, peraltro concedendosi molte pause nel corso dei primi due parziali; dopo esser andata sotto per 4-0, la slovena ha però messo in pratica ...

Advertising

livetennisit : WTA 250 Budapest, Praga e Losanna: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) - OA_Sport : WTA Palermo 2021: quattro azzurre in tabellone principale in terra siciliana. C'è anche Lucia Bronzetti, reduce dai… - sportface2016 : #WtaLosanna 2021: come e quando seguire la finale tra #Zidansek e #Burel - livetennisit : WTA 250 Budapest, Praga e Losanna: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) - TennisWebMag : Si è fermata nei quarti la bella avventura di Lucia Bronzetti nel WTA 250 di Losanna. Opposta alla slovena Tamara Z… -