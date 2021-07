Toto Wolff della Mercedes poco convinto dalla Sprint Race | “Troppo piatta”

(Di domenica 18 luglio 2021) Beffanella primastoria in Formula Uno. Dopo aver dimostrato di essere la vettura più veloce sul giro secco con Lewis Hamilton, il passo garascuderia di Stoccarda è sembrato leggermente inferiore a quello messo in pistaRed Bull che, con il solito Max Verstappen, si è aggiudicata laQualifying piazzando il pilota olandese in pole position. Una situazione che non è andata a genio a. Le parole di...

' E' stata una prima sprint race piuttosto piatta - ha detto per prima cosa il team principal- è stato frustrante vedere Lewis perdere un punto nei confronti di Max, ma abbiamo visto che ...'Ora sono il maestro'. Così Darth Vader ammonisce Obi - Wan Kenobi sulla Morte Nera nell'episodio IV di Guerre Stellari 'Una Nuova Speranza'.aveva citato la celebre saga di fantascienza ieri al termine delle qualifiche che avevano visto Lewis Hamilton battere Max Verstappen nella corsa al miglior tempo. Il pilota inglese non ...Toto Wolff ha apprezzato il nuovo forma della Sprint Qualifying della Formula 1, ma ritiene che debba essere applicato solamente in alcuni eventi selezionati.Il nuovo format per la qualifica testato a Silverstone non rende giustizia alla Mercedes, che nella sessione tradizionale sul giro secco - tenutasi invece venerdì - si era aggiudicata la pole position ...