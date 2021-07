Tennis: Matteo Berrettini, addio Tokyo. Infortunio muscolare, niente Olimpiadi e stop per due settimane (Di domenica 18 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno si abbatte sulla delegazione italiana del Tennis alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Un Infortunio muscolare, infatti, toglie a Matteo Berrettini la possibilità di giocare per la prima volta la competizione a cinque cerchi, dove sarebbe stato testa di serie numero 6 e tra i giocatori maggiormente candidati a infastidire Novak Djokovic. Una notizia, questa, che fa scendere il contingente italiano a sei giocatori, dal momento che non è più possibile alcuna sostituzione con giocatore dello stesso Paese (fino a un paio di giorni fa sarebbe stato Gianluca ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno si abbatte sulla delegazione italiana delalledi2021. Un, infatti, toglie ala possibilità di giocare per la prima volta la competizione a cinque cerchi, dove sarebbe stato testa di serie numero 6 e tra i giocatori maggiormente candidati a infastidire Novak Djokovic. Una notizia, questa, che fa scendere il contingente italiano a sei giocatori, dal momento che non è più possibile alcuna sostituzione con giocatore dello stesso Paese (fino a un paio di giorni fa sarebbe stato Gianluca ...

