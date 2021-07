Space law | la riforma che serve alla Terra Scrive Tabacci

(Di domenica 18 luglio 2021) Usque ad sidera, usque ad inferos. Pur non immaginando i razzi e le sonde spaziali, i romani avevano ben chiaro che il dominio della proprietà può estendersi dagli inferi alle stelle e che il proprietario ha il diritto di goderne e disporne fatti salvi i limiti e gli obblighi imposti dall’ordinamento. Nel caso del diritto spaziale l’ordinamento è la legge spaziale che trae le sue origini nella Guerra fredda. Nel giro di pochi anni, soprattutto Usa e Urss promossero una serie di trattati internazionali per regolamentare quello che era stato conclamato come l’ultimo dominio di confronto tra due visioni del mondo e i due blocchi antagonisti: si iniziò nel 1967 con la firma del trattato per ...

L'ITALIA AL G20 E LA SPACE LAW Oltre alle buone pratiche e al senso di responsabilità personale, però, è ormai indispensabile che la comunità internazionale si doti di una serie di regole condivise ...L'Italia segue con "attenzione", in particolare su lanciatori e nuove costellazioni, preparandosi a portare il tema "Space law" al G20 C'è stato lo Spazio tra principali temi dell ...