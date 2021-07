Palermo, nubifragio si abbatte sulla città: automobilisti intrappolati in sottopassi e strade allagate – Video (Di domenica 18 luglio 2021) Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo dove i vigili del fuoco hanno eseguito 27 interventi in tre ore per per soccorrere gli automobilisti rimasti intrappolati in strade e sottopassi. Per liberare le persone bloccate nei veicoli sono intervenuti a supporto i sommozzatori, gli agenti del reparto fluviali e un mezzo anfibio. Poche ore fa la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione su tutta la Sicilia settentrionale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Un violentosi è abbattuto sudove i vigili del fuoco hanno eseguito 27 interventi in tre ore per per soccorrere glirimastiin. Per liberare le persone bloccate nei veicoli sono intervenuti a supporto i sommozzatori, gli agenti del reparto fluviali e un mezzo anfibio. Poche ore fa la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione su tutta la Sicilia settentrionale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

repubblica : Violento nubifragio a Palermo, strade allagate e automobilisti intrappolati - PalermoToday : VIDEO | Furgone intrappolato nell'acqua in via Imera: arrivano i vigili del fuoco col gommone - PalermoToday : Violento nubifragio si abbatte nella notte, è il caos: strade allagate e città sott'acqua - twitte_____1 : RT @DanieleDann1: ?? Violento #nubifragio a #Palermo, strade allagate: 100 interventi dei Vigili del Fuoco. #Sicilia #maltempo #allagamenti… - ilfattovideo : Palermo, nubifragio si abbatte sulla città: automobilisti intrappolati in sottopassi e strade allagate – Video -