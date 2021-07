Morto investito a 16 anni a Udine | potrebbero esserci state altre auto quella sera

(Di domenica 18 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Il vigile lo multa in piazza Duomo a, ma non… Gli attori in erba tornano sul palco, su il sipario… Indagato il 57enne che ha ...

Advertising

DHoyght : @cinziaberardi1 @MadameA02 Un mio vicino di casa è morto investito da una moto: aveva appena fatto la seconda dose.… - PrimaStampa_eu : Muore investito da una moto mentre attraversava la strada. Caccia al motociclista che non si sarebbe fermato a pres… - statodelsud : Investito da scooter mentre attraversa strada, morto a Siracusa - Pino__Merola : Investito da scooter mentre attraversa strada, morto a Siracusa - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Investito da scooter mentre attraversa strada, morto a Siracusa -

Ultime Notizie dalla rete : Morto investito

Agenzia ANSA

Indagato il 57enne che hae ucciso Riccardo a Udine: aveva bevuto Il giovane stava attraversando la strada a piedi sulle strisce pedonali. Un teste che si trovava su un'altra auto e che ha ...Un uomo senza fissa dimora, èieri sera, intorno alle 21.30, in viale Paolo Orsi, ingresso sud di Siracusa, mentre stava attraversando la strada, dopo essere statoda un motociclo. Violento l'impatto. Sul posto gli ...Per cause da accertare, ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, schiantandosi contro un muro. K.M. di 19 anni, che era con lui, è stato trasferito a Palermo in codice rosso.Un uomo è morto ieri sera, intorno alle 21.30, in viale Paolo Orsi, ingresso sud di Siracusa, mentre stava attraversando la strada, dopo essere stato investito da un motociclo. che dopo l'impatto è fu ...