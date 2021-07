LIVE – F1 gara GP Gran Bretagna Silverstone 2021: gli aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 18 luglio 2021) Max Verstappen per la fuga, Lewis Hamilton per dare un segnale forte al campionato: il Gran Premio di Gran Bretagna, in scena nel magico e storico circuito di Silverstone, è pronto a regalare una domenica assolutamente ricca di emozioni. Il Mondiale di Formula 1 è ormai entrato nel vivo: il pilota olandese della Red Bull parte in pole position e, vincendo anche a casa di Lewis, potrebbe davvero prendere l’abbrivio per la vittoria del titolo. Hamilton farà di tutto per portare a casa il successo. Al terzo posto scatta Valtteri Bottas, poi un Grande Charles Leclerc che deve tenere a bada le McLaren di Lando ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Max Verstappen per la fuga, Lewis Hamilton per dare un segnale forte al campionato: ilPremio di, in scena nel magico e storico circuito di, è pronto a regalare una domenica assolutamente ricca di emozioni. Il Mondiale di Formula 1 è ormai entrato nel vivo: il pilota olandese della Red Bull parte in pole position e, vincendo anche a casa di Lewis, potrebbe davvero prendere l’abbrivio per la vittoria del titolo. Hamilton farà di tutto per portare a casa il successo. Al terzo posto scatta Valtteri Bottas, poi unde Charles Leclerc che deve tenere a bada le McLaren di Lando ...

