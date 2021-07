L'exploit del centrodestra che sotterra i giallorossi (Di domenica 18 luglio 2021) Il sondaggio Dire-Tecnè certifica la maggioranza assoluta dei consensi per il centrodestra: restano sempre più indietro 5 Stelle e dem Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 luglio 2021) Il sondaggio Dire-Tecnè certifica la maggioranza assoluta dei consensi per il: restano sempre più indietro 5 Stelle e dem

Ultime Notizie dalla rete : exploit del L'exploit del centrodestra che sotterra i giallorossi ... partendo da poco più del 4% raggiunto alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Ottimo il 9% di Forza Italia, terza componente di maggioranza nella coalizione di centrodestra. Disastro per il ...

Griglia di partenza Formula 1/ Pole per Max Verstappen: l'olandese può andare in fuga ...dimostrando superiore alle Mercedes campione del mondo della F1 e lui il pilota più in forma del ... l'ultima vinta proprio qui a Silverstone solo ieri: naturale attendersi da lui l'ennesimo exploit ...

Inter: Radu protagonista più di Handanovic, ma il futuro resta incerto PROTAGONISTA IN VETRINA - L'amichevole disputata ieri sera dall'Inter contro il Lugano è servita a mettere ancora una volta in luce il fatto che Radu sia un ottimo portiere, pronto all'occorrenza a fa ...

