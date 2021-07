Hail Satin: i Foo Fighters si travestono da Bee Gees (Di domenica 18 luglio 2021) La foto all''interno del vinile dice che Grohl e soci hanno voluto letteralmente calarsi nei panni del leggendario trio dei fratelli Gibb. L'effetto 70' s del look è esilarante. Sul fronte musicale l'album uscito in occasione del Recod Store Day è un ibrido singolare. Nel senso che sul lato A compaiono You Should Be Dancing, Night Fever, Tragedy e More Than A Woman, più Shadow Dancing di Andy Gibb, mentre sul lato B ci sono versioni live di alcuni brani dell'ultimo disco, Medicine at midnight. Veniamo al punto: le versioni dei classici dei Bee Gees rilette dai Foo sono molto, molto divertenti, non rinnegano gli originali e aggiungono un pizzico di rock and roll sottraendo ... Leggi su panorama (Di domenica 18 luglio 2021) La foto all''interno del vinile dice che Grohl e soci hanno voluto letteralmente calarsi nei panni del leggendario trio dei fratelli Gibb. L'effetto 70' s del look è esilarante. Sul fronte musicale l'album uscito in occasione del Recod Store Day è un ibrido singolare. Nel senso che sul lato A compaiono You Should Be Dancing, Night Fever, Tragedy e More Than A Woman, più Shadow Dancing di Andy Gibb, mentre sul lato B ci sono versioni live di alcuni brani dell'ultimo disco, Medicine at midnight. Veniamo al punto: le versioni dei classici dei Beerilette dai Foo sono molto, molto divertenti, non rinnegano gli originali e aggiungono un pizzico di rock and roll sottraendo ...

