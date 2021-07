Green Pass obbligatorio, le ipotesi al vaglio. I ristoratori insorgono: 'Riparliamone a settembre' (Di domenica 18 luglio 2021) Si fa sempre più concreta l'ipotesi che anche in Italia il Green Pass diventi obbligatorio per accedere a luoghi chiusi come bar, ristoranti, teatri, cinema e discoteche. Il dibattito prosegue ormai ... Leggi su romatoday (Di domenica 18 luglio 2021) Si fa sempre più concreta l'che anche in Italia ildiventiper accedere a luoghi chiusi come bar, ristoranti, teatri, cinema e discoteche. Il dibattito prosegue ormai ...

Advertising

borghi_claudio : 10) IL REGOLAMENTO UE SUL GREEN PASS VIETA DISCRIMINAZIONI E così anche la risoluzione Cons. d'Europa sulle vaccina… - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - RobertoBurioni : Prenotazioni per vaccini in Francia dopo che due giorni fa Macron ha detto che senza green pass si sta chiusi in ca… - sferriam : RT @sabrina__sf: Tra un po' vi diranno che il green-pass è scomodo, potreste perderlo...quindi sarebbe meglio avere il microchip. Così ce l… - Cmmy3 : IMPARIAMO -