Green pass Covid: il piano del Governo, dal certificato obbligatorio per treni e aerei alle multe ai trasgressori (Di domenica 18 luglio 2021) Il Green pass dovrebbe vestirsi di alcune novità la cui entrata in vigore potrebbe scattare dal prossimo 1 agosto. Entro la fine di luglio, infatti, è atteso il via libera del Governo alle nuove misure – unitamente alla proroga dello stato di emergenza fino al dicembre 2021 – e emergono alcune indiscrezioni sul piano dell’esecutivo Draghi per contrastare la dilagante variante Delta. Tra queste, spunta l’obbligo di certificato per navi, aerei e treni, ma anche per andare al cinema, a teatro, allo stadio oppure in palestre, piscine, discoteche e ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 luglio 2021) Ildovrebbe vestirsi di alcune novità la cui entrata in vigore potrebbe scattare dal prossimo 1 agosto. Entro la fine di luglio, infatti, è atteso il via libera delnuove misure – unitamente alla proroga dello stato di emergenza fino al dicembre 2021 – e emergono alcune indiscrezioni suldell’esecutivo Draghi per contrastare la dilagante variante Delta. Tra queste, spunta l’obbligo diper navi,, ma anche per andare al cinema, a teatro, allo stadio oppure in palestre, piscine, discoteche e ...

