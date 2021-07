F1, Carlos Sainz: “Peccato per quel guaio ai box, oggi la macchina era davvero incredibile” (Di domenica 18 luglio 2021) Carlos Sainz chiude con parecchio amaro in bocca il suo Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Silverstone lo spagnolo ha avuto diversi intoppi, iniziando già dalla giornata di ieri. Dopo il contatto con George Russell nel corso del primo giro della Qualifying Race, fino al problema al pit-stop odierno che è costato allo spagnolo circa 10 secondi e, soprattutto, la possibile di superare Daniel Ricciardo. Le parole del nativo di Madrid al termine della gara sottolineano proprio questo aspetto: “Peccato, oggi è stata una bella gara – sottolinea l’ex McLaren e ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)chiude con parecchio amaro in bocca il suo Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Silverstone lo spagnolo ha avuto diversi intoppi, iniziando già dalla giornata di ieri. Dopo il contatto con George Russell nel corso del primo giro della Qualifying Race, fino al problema al pit-stop odierno che è costato allo spagnolo circa 10 secondi e, soprattutto, la possibile di superare Daniel Ricciardo. Le parole del nativo di Madrid al termine della gara sottolineano proprio questo aspetto: “è stata una bella gara – sottolinea l’ex McLaren e ...

