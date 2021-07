Emoji, ora introdotta una vecchia conoscenza che farà il suo trionfale ritorno (Di domenica 18 luglio 2021) Il vintage torna di moda anche nel mondo informatico: il clamoroso annuncio di Microsoft farà felici tanti utilizzatori di pc di vecchia data. Torna come Emoji una vecchia conoscenza del mondo pcCerti amori non finiscono, nemmeno sui nostri amati – e odiati – schermi, e così La casa di Redmond spiazza veramente tutti gli appassionati e lavoratori con un annuncio clamoroso che cavalca la moda del momento. Quanti di voi infatti ricordano “Clippy“? Era una graffetta animata, una emoticon ante litteram che era sempre a disposizione quando si apriva Office 97 per rispondere ad alcune domande ... Leggi su computermagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Il vintage torna di moda anche nel mondo informatico: il clamoroso annuncio di Microsoftfelici tanti utilizzatori di pc didata. Torna comeunadel mondo pcCerti amori non finiscono, nemmeno sui nostri amati – e odiati – schermi, e così La casa di Redmond spiazza veramente tutti gli appassionati e lavoratori con un annuncio clamoroso che cavalca la moda del momento. Quanti di voi infatti ricordano “Clippy“? Era una graffetta animata, una emoticon ante litteram che era sempre a disposizione quando si apriva Office 97 per rispondere ad alcune domande ...

