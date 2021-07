Effetto cantieri | code e boom di incidenti

(Di domenica 18 luglio 2021) Nell'ultimo mese un sinistro ogni 3 giorni in prossimità dei lavori. A giugno sulle autostrade mortalità cresciuta del +110% rispetto al 2020 di RITA BARTOLOMEI Articolo Estate in coda, l'Anas dimezza ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

A giugno sulle autostrade mortalità cresciuta del +110% rispetto al 2020 di RITA BARTOLOMEI Articolo Estate in coda, l'Anas dimezza i. Ne troveremo uno ogni 82 chilometri Articolo Viaggi da ..."Temo l'Borgovico unito all'intervento di Anas sul territorio del nostro comune e penso ancora ai rallentamenti che si sono creati in queste settimane sull'asse Como - Cernobbio per il ...Nell’ultimo mese un sinistro ogni 3 giorni in prossimità dei lavori. A giugno sulle autostrade mortalità cresciuta del +110% rispetto al 2020 ...E’ il primo effetto dell’accelerazione dei lavori promessa dall’Anas. Entro fine mese la chiusura dei vari cantieri ...