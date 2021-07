È morto David Randall, noto giornalista britannico ed ex vice direttore dell’Observer (Di domenica 18 luglio 2021) È morto a 70 anni David Randall, giornalista britannico ed ex vice direttore dell’Observer. noto in Italia per diversi libri e per la sua collaborazione con la rivista Internazionale. Il giornalista aveva una moglie, Pam, quattro figli – Guy, Paul, Simon e Tom – e quattro nipoti. Nella sua carriera Randall ha lavorato principalmente per l’Observer e l’Independent. Nel 1987 è stato soprattuto grazie a lui che l’Observer fece un grande salto tecnologico verso l’online. Al lavoro di ... Leggi su tpi (Di domenica 18 luglio 2021) Èa 70 annied exin Italia per diversi libri e per la sua collaborazione con la rivista Internazionale. Ilaveva una moglie, Pam, quattro figli – Guy, Paul, Simon e Tom – e quattro nipoti. Nella sua carrieraha lavorato principalmente per l’Observer e l’Independent. Nel 1987 è stato soprattuto grazie a lui che l’Observer fece un grande salto tecnologico verso l’online. Al lavoro di ...

