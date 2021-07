Covid, in Spagna stagione turistica a rischio: "Terapie intensive critiche in Catalogna" (Di domenica 18 luglio 2021) Non si ferma la diffusione della variante Delta , responsabile della maggioranza di contagi Covid in tutti i Paesi, e la situazione generale preoccupa tutta Europa . E in particolare in questo periodo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Non si ferma la diffusione della variante Delta , responsabile della maggioranza di contagiin tutti i Paesi, e la situazione generale preoccupa tutta Europa . E in particolare in questo periodo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuova stretta della Francia sugli ingressi di visitatori stranieri. Chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo,… - RaiNews : I contagi sono aumentati anche nel sud della Francia. L'Italia si conferma invece tutta in verde #COVID #ecdc… - neo_dymium : RT @intuslegens: In #Sardegna migliaia di disdette senza motivo. L'isola ha gli ospedali vuoti, è in sostanza covid free, ma la gente la mo… - Paolo_ADP10 : RT @liliaragnar: #Spagna Terza Dose I Paesi iniziano la strada verso la terza dose nonostante i dubbi scientifici: 'Non ci sono ancora pro… - ElizabethRavag1 : RT @intuslegens: In #Sardegna migliaia di disdette senza motivo. L'isola ha gli ospedali vuoti, è in sostanza covid free, ma la gente la mo… -