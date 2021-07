Cosa fare quando Dio e la Vergine sembrano non ascoltarci? (Di domenica 18 luglio 2021) Quante volte pensiamo che il Signore non ci ascolti, ci sembra che sia distratto di fronte alle nostre suppliche? Una fedele ha posto una domanda ad un sacerdote, chiedendogli se sia possibile che Dio e la Vergine Maria possano non dare più ascolto alle sue preghiere ed invocazioni. Tanto da portarla a compiere una scelta. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 18 luglio 2021) Quante volte pensiamo che il Signore non ci ascolti, ci sembra che sia distratto di fronte alle nostre suppliche? Una fedele ha posto una domanda ad un sacerdote, chiedendogli se sia possibile che Dio e laMaria possano non dare più ascolto alle sue preghiere ed invocazioni. Tanto da portarla a compiere una scelta. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

CarloCalenda : Adoro, come se Salvini avesse mai detto quello che vuole fare per..qualsiasi cosa. Chiedete agli avversari di esser… - Internazionale : “Se finora è stato un grave errore non fare niente contro il cambiamento climatico, continuare a ignorarlo sarebbe… - FBiasin : Da qualche anno scriviamo di calcio come se fosse solo una questione di conti da far tornare. Stop, zero cuore. Se… - Deanna_TK : RT @Elena81353537: #greenpass o meno, se ai quattro milioni di persone morte per COVID, fosse chiesto ora di fare il vaccino, cosa farebber… - ninabecks1 : RT @FabPulvirenti: Credo di avere capito una cosa: la sinistra estrema odia @matteorenzi (quindi @ItaliaViva) soprattutto perché in tre ann… -