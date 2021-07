Can Yaman: ultimo appuntamento con Mr Wrong (Di domenica 18 luglio 2021) Mr Wrong, gli ultimi tre episodi, che andranno in onda martedì 20 luglio in prima serata, metteranno il punto sulla soap interpretata da Can Yaman. ultimo appuntamento di una serie tv turca che ha subito, nel corso della programmazione, diverse variazioni. Non ultima la cancellazione in day time lasciando solo il serale. Cosa accadrà a Ozgur e Ezgi? Niente paura, previsto il lieto fine. Mr Wrong, martedì 20 Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 18 luglio 2021) Mr, gli ultimi tre episodi, che andranno in onda martedì 20 luglio in prima serata, metteranno il punto sulla soap interpretata da Candi una serie tv turca che ha subito, nel corso della programmazione, diverse variazioni. Non ultima la cancellazione in day time lasciando solo il serale. Cosa accadrà a Ozgur e Ezgi? Niente paura, previsto il lieto fine. Mr, martedì 20 Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: uniti dalla «notte magica» italiana - MaykaEscassi : RT @Sirio53943017: #Repost @gianluigibarbierii @download.ins --- Can Yaman e il regista Enzo Thorens Foto Gianluigi Barbieri ?? #canyaman… - MaraDel33526558 : RT @Sirio53943017: #Repost @gianluigibarbierii @download.ins --- Can Yaman e il regista Enzo Thorens Foto Gianluigi Barbieri ?? #canyaman… - tatiana_mv001 : RT @Sirio53943017: #Repost @gianluigibarbierii @download.ins --- Can Yaman e il regista Enzo Thorens Foto Gianluigi Barbieri ?? #canyaman… - PRosati1974 : RT @ANTONIE00297505: Buongiorno mondo e buon sabato a tutti.Vuoi una giornata inebriante lasciati trasportare dalla fragranza di : Mania By… -