Vaccinare gli adulti aiuta a proteggere i bambini. In Israele via con la terza dose (Di sabato 17 luglio 2021) Israele è diventato lunedì il primo paese al mondo a offrire una terza dose di vaccino anti-coronavirus. Il Ministero della Salute ha informato gli operatori sanitari che possono iniziare a somministrare... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 luglio 2021)è diventato lunedì il primo paese al mondo a offrire unadi vaccino anti-coronavirus. Il Ministero della Salute ha informato gli operatori sanitari che possono iniziare a somministrare...

Advertising

Ilsuperbo89 : @laalcolizzata1 Sì, ma io questo ragionamento lo associo al Green pass. Nessuno dice che non ci si deve vaccinare,… - Demi9010 : @Covidioti @LucaBizzarri Se salgono i contagi i non vaccinati potrebbero di nuovo affollare gli ospedali. Un vaccin… - AmorusoEnrico : @emmevilla Continuiamo a confrontare le mele colle pere. Non avere insistito ne vaccinare gli over 60 come priorità… - ficaindiana : Paragone senza senso. Gli Ebrei erano vittime. Qua le vittime sono chi non si può vaccinare e va incontro alla mort… - indiepatico : @ziozetti @Milestemplaris @stefanoa99 Perché è un paese piccolissimo, dove viviamo appiccicati gli uni agli altri,… -