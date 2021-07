Tokyo, 15 contagi da Covid tra persone legate ai Giochi: un caso anche nel Villaggio Olimpico (Di sabato 17 luglio 2021) Quando mancano solo sei giorni all'inizio dei Giochi, nel Villaggio Olimpico di Tokyo è stato registrato il primo caso di coronavirus . Per privacy non è stata resa nota l'identità della persona ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 luglio 2021) Quando mancano solo sei giorni all'inizio dei, neldiè stato registrato il primodi coronavirus . Per privacy non è stata resa nota l'identità della persona ...

