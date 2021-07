Resta rovente il clima sulla Giustizia Conte vede Draghi forse già lunedì

Leggi su agi

(Di sabato 17 luglio 2021) AGI -ilparlamentareriforma della. Giuseppe, anche se da Palazzo Chigi non arrivano conferme, incontrerà il premier Mariogiàe i parlamentari M5s sono pronti - e auspicano - di avere con il leader in pectore del Movimento un confronto. Intanto si stanno mettendo a punto gli emendamenti al testo presentato dal governo. Quanti? Una decina, centinaia fino ad arrivare a fare ostruzionismo? Al momento non è dato saperlo, ma, certamente, non ci sono le condizioni e la volontà di ...