Olimpiadi 2021 | prima positività al doping | Fernando Reis escluso | tra i favoriti nel sollevamento pesi

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Olimpiadi, la protesta dei giapponesi: 'Cancellatele, proteggiamo le vite' #ANSA - Gazzetta_it : Settimana Ciclistica Italiana, Milan beffato da Ackermann al fotofinish #ciclismo - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo, 15 contagi da Covid tra gli addetti per i Giochi: “Non sono atleti”. Nella capitale contagi mai… - CronacheNuoresi : ##Giappone. Il #Covid arriva alle #Olimpiadi: 15 #postivi tra gli addetti ai lavori - #sport… - Fprime86 : RT @SkySport: Le Azzurre del softball, regine d’Europa, a Tokyo per onorare la promessa fatta al Ct #SkySport #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi 2021

Molti sportivi hanno deciso di rinunciare alle, che si disputeranno, salvo imprevisti dell'ultimo momento, in un clima davvero surreale. Coloro che invece hanno deciso di parteciparvi ...Il presidente del CIO Thomas Bach ritiene, in questo senso, che la percentuale sia contenuta: ' Un tasso molto basso quello che si è registrato ', le parole di Bach, consapevole però delle criticità. ...Le Olimpiadi di Tokyo 2021 inizieranno venerdì 23 luglio e si concluderanno domenica 8 agosto. Manca meno di una settimana alla Cerimonia di Apertura, ma oggi è già emersa la prima positività al ...Gli organizzatori hanno confermato che un visitatore dall’estero che stava lavorando per le Olimpiadi è risultato positivo a un controllo di routine venerdì. La nazionalità della persona non è stata ...