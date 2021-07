Nausea e mal di testa da giorni. Davide, vaccinato un mese fa, muore nel sonno, a 18 anni (Di sabato 17 luglio 2021) Morto un ragazzo di appena 18 anni poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Il giovane accusava forti dolori alla testa. Durante la pandemia siamo stati abituati a vedere ospedali invasi da pazienti Covid. Al punto che altre malattie sono state messe in secondo piano. Molti esami diagnostici sono stati posticipati con conseguenze nocive per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 17 luglio 2021) Morto un ragazzo di appena 18poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Il giovane accusava forti dolori alla. Durante la pandemia siamo stati abituati a vedere ospedali invasi da pazienti Covid. Al punto che altre malattie sono state messe in secondo piano. Molti esami diagnostici sono stati posticipati con conseguenze nocive per L'articolo proviene da Leggilo.org.

fIeurslwt : @httpbenzoash no però calcola ho avuto un botto di sintomi in meno di due giorni ieri avevo dolore al braccio naus… - stoesauritax : @thisaGI0 io ho avuto febbre non oltre il 37,5, mal di testa, nella notte nausea e vomito e il giorno successivo so… - flevrsdumal : @dreamingxx_ prima dose solo un po' di febbre (37) e dolori al braccio e alle ossa che sono durati un giorno circa.… - Ieparolelontane : @httpbenzoash No,solo stanchezza e mal di stomaco/nausea - xgreypao : @dreamingxx_ prima dose solo dolore al braccio,seconda dose nausea,febbre alta,mal di testa,dolore alle ossa e al braccio -