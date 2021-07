Nascosti in un Tir da Romania a Desio, soccorsi 6 giovani afgani (Di sabato 17 luglio 2021) Sei giovanissimi afgani, di cui cinque minorenni, sono stati soccorsi dal 118 dopo aver viaggiato Nascosti nel rimorchio di un tir dalla Romania a Desio (Monza). I ragazzini, due sedicenni, tre ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 17 luglio 2021) Seissimi, di cui cinque minorenni, sono statidal 118 dopo aver viaggiatonel rimorchio di un tir dalla(Monza). I ragazzini, due sedicenni, tre ...

Advertising

AnsaLombardia : Nascosti in un Tir da Romania a Desio, soccorsi 6 giovani afgani. Scoperti in Brianza da autista all'arrivo in azie… - repubblica : Immigrazione, nascosti in un Tir dalla Romania a Desio, il drammatico viaggio di 6 giovani afgani - occhio_notizie : Immigrazione, nascosti in un Tir dalla Romania a Desio, il drammatico viaggio di 6 giovani afgani - messveneto : Nascosti nel rimorchio di un Tir dalla Romania a Desio: l’odissea di 6 ragazzi afgani: Scoperti dall'autista del me… - RobertoLocate14 : RT @LaStampa: Nascosti nel rimorchio di un Tir dalla Romania a Desio: l’odissea di 6 ragazzi afgani -