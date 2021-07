Medjugorje, messaggio per oggi: “Con la preghiera il mondo andrà su una via migliore” (Di sabato 17 luglio 2021) La Madonna nel suo messaggio del 25 aprile 2005, ci richiama alla preghiera, nel “luogo” da dove parte il rinnovamento del mondo intero. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a Medjugorje. messaggio di Medjugorje del 25 L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 17 luglio 2021) La Madonna nel suodel 25 aprile 2005, ci richiama alla, nel “luogo” da dove parte il rinnovamento delintero. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, adidel 25 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Medjugorje, messaggio per oggi: “Con la preghiera il mondo andrà su una via migliore” - CiaoKarol : Medjugorje. La Madonna: ‘Voglio aiutarvi perché..’. Supplica alla Benedetta di tutti i tempi per oggi, 17 Luglio 20… - IoioRaffaele : ''Tenete solo gli occhi su mio Figlio!'' (da un messaggio della Madonna a Medjugorje) #Maria #Mariasantissima… - KattInForma : Medjugorje, messaggio per oggi: “Non c’è futuro senza amore” - KattInForma : Medjugorje, messaggio per oggi: “Tutto passa, solo Dio rimane” -