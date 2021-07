Mattarella | onorificenze per tutta la Nazionale

(Di sabato 17 luglio 2021) Il Presidenteincensa dilavincente a Euro 2020: tutti Cavalieri dell’Ordine Sergioha incensato dil’interaazzurra iridata a Euro 2020. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ogni membro della squadra ha ricevuto il titolo di Cavaliere dell’Ordine della Repubblica. Titolo speciali sono stati conferiti invece ad altri componenti della spedizione azzurra: Gabriele Gravina, presidente FIGC, e Roberto Mancini sono stati nominati Grandi Ufficiali; Lele Oriali e Gianluca Vialli hanno ricevuto la carica di Commendatori; ...

FOLIGNO - Nelle ore in cui si apprende che il Presidente della Repubblica Sergioha conferito 'motu proprio'dell'Ordine al Merito della Repubblica ai giocatori e allo staff della Nazionale, uno di quei nuovi cavalieri è stato invitato alla Giostra della ...Il Presidente della Repubblica Sergioha infatti deciso ieri (16 luglio), di sua iniziativa, di conferire alcunedell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai giocatori e ...Onorificenze per gli azzurri che a Wembley hanno trionfato contro l’Inghilterra. Rappresentata anche l’isola da Barella e Sirigu L’Italia che ha trionfato a Wembley quasi una settimana fa è entrata ne ...FOLIGNO - Nelle ore in cui si apprende che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito «motu proprio» onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica ...