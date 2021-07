Maltempo in Europa, si aggrava il bilancio dei morti (Di sabato 17 luglio 2021) Si aggrava il bilancio delle vittime del Maltempo in Europa. Sono 157 le persone che hanno perso la vita di cui 133 solo in Germania, il paese più colpito, dove si contano anche 618 feriti. Leggi su leggo (Di sabato 17 luglio 2021) Siildelle vittime delin. Sono 157 le persone che hanno perso la vita di cui 133 solo in Germania, il paese più colpito, dove si contano anche 618 feriti.

Advertising

TgLa7 : Salgono a 103 le vittime in #Germania delle devastanti alluvioni di questi giorni. In totale in Europa i morti per il maltempo sono 118 - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che sta devastando Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizz… - Corriere : Maltempo in Europa: solo in Germania 133 vittime - annalisap1974 : RT @Agenzia_Ansa: Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che sta devastando Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera. I… - Barbara68545184 : RT @Agenzia_Ansa: Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che sta devastando Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera. I… -