L’impatto del 5G sulla medicina: un particolare da non trascurare (Di sabato 17 luglio 2021) ll mondo intero si sta preparando per l’arrivo della tecnologia e della velocità 5G. Le previsioni sono che nel prossimo futuro l’umanità potrà godere di auto senza conducenti, dispositivi di realtà aumentata più potenti, ordini consegnati dai droni e così via. Tuttavia, c’è forse un aspetto meno commentato di questa rivoluzione digitale: L’impatto che il su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 luglio 2021) ll mondo intero si sta preparando per l’arrivo della tecnologia e della velocità 5G. Le previsioni sono che nel prossimo futuro l’umanità potrà godere di auto senza conducenti, dispositivi di realtà aumentata più potenti, ordini consegnati dai droni e così via. Tuttavia, c’è forse un aspetto meno commentato di questa rivoluzione digitale:che il su Quotidianpost.

Advertising

QuotidianPost : L’impatto del 5G sulla medicina: un particolare da non trascurare - AleVerrelli : RT @Lanternaweb: L'8 luglio il Parlamento Europeo si è soffermato su questa problematica, delineando come la corruzione possa avere un impa… - SignorCEO : La sanità pubblica non può sottovalutare l'impatto dell'intelligenza artificiale; i benefici conseguenti sono impor… - TTittibusque : RT @mariamarilucen: @albemai @arrigoni_paolo Tanta è l'ignoranza che, tra i poveretti del popolino,impera, che addirittura,si crede la mobi… - malatinvisibili : MALATTIE RARE – L’IMPATTO DEL COVID SU NUOVE DIAGNOSI, TERAPIE ED ASSISTENZA AL PAZIENTE. -

Ultime Notizie dalla rete : L’impatto del Lavoro, l’Inapp: la crisi Covid ha pesato di più al Nord. Impatto più soft su Calabria, Sicilia e ... Il Sole 24 ORE