Lazio-Auronzo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Amichevole 2021 (Di sabato 17 luglio 2021) La Lazio ha iniziato il ritiro pre-campionato in vista della sfida del primo turno del campionato di Serie A 2021/2022 e adesso è pronto per disputare la prima Amichevole stagionale. I ragazzi di Maurizio Sarri, infatti, nella giornata odierna di sabato 17 luglio alle ore 18:30 affronteranno l’Auronzo, dando il via al ciclo di amichevoli che poi porterà all’esordio in campionato con l’Empoli. Il match tra Lazio ed Auronzo sarà trasmesso in diretta su Lazio Style Channel e sui canali social del club biancoceleste. Sportface.it seguirà l’incontro attraverso ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Laha iniziato il ritiro pre-campionato in vista della sfida del primo turno del campionato di Serie A/2022 e adesso è pronto per disputare la primastagionale. I ragazzi di Maurizio Sarri, infatti, nella giornata odierna di sabato 17 luglio alle ore 18:30 affronteranno l’, dando il via al ciclo di amichevoli che poi porterà all’esordio in campionato con l’Empoli. Il match traedsarà trasmesso insuStyle Channel e sui canali social del club biancoceleste. Sportface.it seguirà l’incontro attraverso ...

