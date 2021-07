Haaland saluta Sancho | “E’ un top player | ci capivamo benissimo”

(Di sabato 17 luglio 2021) Jadonvola al Manchester United, lasciando solo il suo ormai ex compagno di attacco: Erling Braut. Il norvegese classe 2000 era riuscito a costruire un’intesa pazzesca con il compagno nell’ultimo anno e mezzo, che gli ha fornito parecchi assist per le sue tantissime reti con la maglia del Borussia: “Io e Jadon ciin campo e lui è un top. Quindi ovviamente è triste vederlo andare via, ma le cose vanno così nel calcio, non sai mai quello che può succedere. Ma credo che ci siano molti altri ottimi giocatori con cui mi trovo bene e assieme ai quali posso diventare un ...

sportface2016 : #BorussiaDortmund Erling #Haaland saluta il compagno d'attacco dell'ultimo anno e mezzo: Jadon #Sancho -

Con l'addio di Jadon Sancho al Borussia Dortmund, si rompe una delle coppie più interessanti del calcio mondiale. L'inglese torna in patria, al Manchester United, e lascia...da solo Erling Braut Haala ...