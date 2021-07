GdS – Inter, non solo Lugano: oggi possibile incontro con l’agente di Nandez: il punto sulla trattativa (Di sabato 17 luglio 2021) L’Inter segue con attenzione Nahitan Nandez Torna in campo l’Inter che questa sera contro il Lugano giocherà la sua prima amichevole stagionale, la prima da Campione d’Italia. La partita contro il club svizzero sarà l’occasione giusta per Marotta e Ausilio per incontrare Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez, per avviare un primo contatto in attesa di intavolare la trattativa con il Cagliari. “Nandez ha scalato rapidamente posizioni nelle preferenze nerazzurre per il post Hakimi e piace tanto a Inzaghi. In più, i rapporti tra Bentancur con Marotta e Ausilio sono ... Leggi su intermagazine (Di sabato 17 luglio 2021) L’segue con attenzione NahitanTorna in campo l’che questa sera contro ilgiocherà la sua prima amichevole stagionale, la prima da Campione d’Italia. La partita contro il club svizzero sarà l’occasione giusta per Marotta e Ausilio per incontrare Pablo Bentancur, agente di Nahitan, per avviare un primo contatto in attesa di intavolare lacon il Cagliari. “ha scalato rapidamente posizioni nelle preferenze nerazzurre per il post Hakimi e piace tanto a Inzaghi. In più, i rapporti tra Bentancur con Marotta e Ausilio sono ...

