F1, Lewis Hamilton: “Non ho centrato la partenza, Verstappen aveva un grande ritmo” (Di sabato 17 luglio 2021) Volto rabbuiato. Lewis Hamilton non è soddisfatto del secondo posto nella prima Sprint Race della storia in F1. Il nuovo format, varato dalla FIA per scompaginare le carte, in realtà ha confermato quello che già si era visto e sentito: Lewis contro Max Verstappen. In questa prova il cui risultato ha portato alla definizione della griglia di partenza di domani, la vittoria (pole-position) è andata all’olandese della Red Bull a precedere i due alfieri della Stella a tre punte Hamilton e Valtteri Bottas. Quarto uno splendido Charles Leclerc con la Ferrari, mentre undicesimo Carlos Sainz con ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Volto rabbuiato.non è soddisfatto del secondo posto nella prima Sprint Race della storia in F1. Il nuovo format, varato dalla FIA per scompaginare le carte, in realtà ha confermato quello che già si era visto e sentito:contro Max. In questa prova il cui risultato ha portato alla definizione della griglia didi domani, la vittoria (pole-position) è andata all’olandese della Red Bull a precedere i due alfieri della Stella a tre puntee Valtteri Bottas. Quarto uno splendido Charles Leclerc con la Ferrari, mentre undicesimo Carlos Sainz con ...

