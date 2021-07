F 1 | GP Gran Bretagna - Pole position per Max Verstappen

(Di sabato 17 luglio 2021) Ottavain carriera per Max, primo vincitore della Sprint Qualifying Race della storia della Formula 1. L'olandese della Red Bull è partito a razzo, beffando Lewis Hamilton. Da quel momento, Max non ha più lasciato la leadership e ha mostrato un ritmo superiore a quello delle due Mercedes che si sono dovute così accontentare della seconda e terza posizione. Grazie al quarto posto di oggi, Leclerc partirà domani dalla seconda fila, davanti alle due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Le dichiarazioni dei protagonisti. Con la vittoria della Sprint Qualifying Race,si porta a casa ...

Advertising

borghi_claudio : 6) DIRE CHE SE CI SONO PIU' VACCINATI IL VIRUS CIRCOLA DI MENO E' UNA SCIOCCHEZZA Il massimo dei contagi in Europa… - borghi_claudio : Alla fine in Gran Bretagna hanno deciso: anche nel paese dove ti vaccinano appena respiri i minorenni verranno lasc… - TgLa7 : #Covid, Gran Bretagna: positivo al Covid19 il ministro Salute Sajid Javid. E' vaccinato, ha sintomi lievi - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ?? LEWIS HAMILTON VINCE A SILVERSTONE! ? Beffato Leclerc a due giri dalla fine I RISULTATI ? - MundoNapoli : GP Gran Bretagna: vince Hamilton davanti ad un super Leclerc -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna

Rai News

Max Verstappen è incappato in un brutto incidente durante il GP di2021, decima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Silverstone. L'olandese si trovava al comando della gara ma in avvio del secondo giro, dopo un duello ......HONDA 49 6 ASTON MARTIN MERCEDES 48 7 ALPINE RENAULT 40 8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 2 9 WILLIAMS MERCEDES 0 10 HAAS FERRARI 0 18.12 Leclerc non saliva sul podio proprio dal GP di2020, ...Incredibile partenza nel GP di Gran Bretagna F1 conl'incidente tra Verstappen e Hamiltonche si toccano alla Copse e l'olandese ha la peggio.Il pilota inglese Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, corso domenica pomeriggio sul circuito di Silverstone. Hamilton ha ...