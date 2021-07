Covid Francia, oggi 10.949 contagi e 16 morti: i dati (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 10.949 i nuovi contagi di coronavirus in Francia secondo i dati di oggi. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali, si contano anche 16 morti, mentre sono 890 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. A partire dalla mezzanotte di domenica, la Francia impone il risultato di un test anti Covid effettuato meno di 24 ore prima per chi non è vaccinato e arriva da Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Olanda. Lo ha reso noto oggi il premier Jean Castex. A ora, chi arriva dalla Gran Bretagna deve avere un test effettuato non ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 10.949 i nuovidi coronavirus insecondo idi. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali, si contano anche 16, mentre sono 890 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. A partire dalla mezzanotte di domenica, laimpone il risultato di un test antieffettuato meno di 24 ore prima per chi non è vaccinato e arriva da Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Olanda. Lo ha reso notoil premier Jean Castex. A ora, chi arriva dalla Gran Bretagna deve avere un test effettuato non ...

