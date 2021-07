Confindustria Macerata sceglie la continuità | la presidenza a Sauro Grimaldi

(Di sabato 17 luglio 2021)- Dalle disponibilità multiple all'ambo: il passo non è breve ma pure testimonia della situazione diche ha rimesso in moto, per quanto possibile, la macchina ...

- Dalle disponibilità multiple all'ambo: il passo non è breve ma pure testimonia della situazione diche ha rimesso in moto, per quanto possibile, la macchina elettorale per tornare ad esprimere un presidente dopo l'uscita di scena di Domenico Guzzini che si era dimesso. Finora ...Sauro Grimaldi L'architetto Sauro Grimaldi, della Grimaldi Costruzioni, è stato designato al vertice diper il mandato 2021 - 2025. È il risultato del voto telematico espresso dalla Giunta . La commissione di designazione di, composta da tre past president (...Sauro Grimaldi, della Grimaldi Costruzioni srl, è il presidente designato al vertice di Confindustria Macerata per il mandato 2021-2025. Questa l’indicazione emersa dal voto telematico espresso dalla ...MACERATA - Dalle disponibilità multiple all’ambo: il passo non è breve ma pure testimonia della situazione di Confindustria Macerata che ha rimesso in moto, per quanto ...