Ciao Libero | grazie per la tua sincerità

Leggi su distantimaunite

(Di sabato 17 luglio 2021) Ho iniziato a fumare a 32 anni. In un pomeriggio qualunque, durante un’estate anonima e priva di emozioni, entrai in un tabacchi e con nonchalance chiesi gentilmente un pacchetto di Winston Blu. Non avevo contezza di quante marche esistessero, di quali fossero i costi, soprattutto se fossero di mio gusto. In testa, però, mi risuonava una canzone di Cesare Cremonini e da romantico sfigato quale ero (e sono), mi faceva impazzire l’idea di ritrovare in un cassetto la sigaretta della donna che mi aveva lasciato. Mi faceva sognare il pensiero di tirare lente boccate malinconiche, immaginando di baciarla: una sorta di eucarestia blasfema. A casa, però, ero sprovvisto sia di fidanzata che di ...