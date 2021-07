Che Tempo Che Fa arruola Massimo Lopez e Tullio Solenghi (Di sabato 17 luglio 2021) Fazio, Lopez e Solenghi - Che Tempo Che Fa Nella stagione tv 2021/2022 l’appuntamento della domenica sera di Rai 3 è confermato con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, che per la nuova annata arruola nel cast fisso Massimo Lopez e Tullio Solenghi. “Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa: Massimo Lopez e Tullio Solenghi” è l’annuncio via social della trasmissione, che allarga il proprio “parco ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 17 luglio 2021) Fazio,- CheChe Fa Nella stagione tv 2021/2022 l’appuntamento della domenica sera di Rai 3 è confermato con CheChe Fa di Fabio Fazio, che per la nuova annatanel cast fisso. “Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di CheChe Fa:” è l’annuncio via social della trasmissione, che allarga il proprio “parco ...

