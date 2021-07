Campania | aggressione in carcere | agente della Polizia Penitenziaria morso in faccia da un detenuto

Advertising

NotizieFrance : Condanne aggressione a rider: Borrelli, certezza della pena - Campania - -

Ultime Notizie dalla rete : Campania aggressione

...nazionale per ladel Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che ricostruisce il grave evento critico: 'Il detenuto, alla notifica del rapporto disciplinare per la precedente, ......nazionale per ladel Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria , che ricostruisce il grave evento critico: 'Il detenuto, alla notifica del rapporto disciplinare per la precedente, ...Il sovrintendente è poi medicato al Pronto soccorso. Il sovrintendente aveva notificato al detenuto un rapporto disciplinare per una precedente aggressione della quale si era infatti reso responsabile ...La vicepresidente del Consiglio regionale Ciarambino scrive al prefetto, governatore e sindaco di Napoli: “Individuare soluzioni subito” ...