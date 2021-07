Calciomercato Inter, nuovo affare | Nome a sorpresa dall’estero (Di sabato 17 luglio 2021) L’Inter vorrebbe provare a rinforzare la porta e spunta un nuovo obiettivo: Nome a sorpresa che arriva dall’estero Sono giornate calde per l’Inter, che dopo la cessione di Hakimi sta… L'articolo Calciomercato Inter, nuovo affare Nome a sorpresa dall’estero è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 17 luglio 2021) L’vorrebbe provare a rinforzare la porta e spunta unobiettivo:che arrivaSono giornate calde per l’, che dopo la cessione di Hakimi sta… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : Anche #Dalbert ha firmato, va in prestito al @CagliariCalcio dall’@Inter ??? #Calciomercato @SkySport - Gazzetta_it : Chi è Bondo, la nuova scommessa dei rossoneri che ha detto no all'Inter #Milan - Gazzetta_it : #calciomercato #Maran: 'Grinta, corsa, tecnica e duttilità. #Nandez è perfetto per l'@Inter' - Gianluc21212259 : RT @cmdotcom: #Inter, nodo #Vidal: esubero con ingaggio da top, ma mancano offerte - sportli26181512 : Inter, con Inzaghi addio a tensioni e guerre sante. Ecco perché Marotta lo ha scelto: Con Simone Inzaghi in panchin… -