Ufficiale | Zauli rinnova con la Juventus Under 23 fino al 2023

(Di venerdì 16 luglio 2021) Sarà ancora Lambertoil tecnico dellaU23 in Lega Pro. Arriva l’ufficialità del club bianconero che annuncia l’accordo con il tecnico. Questo il comunicato della Juve: “La23 è pronta a cominciare la quarta stagione della sua storia. Il raduno è fissato per lunedì 19 luglio e a guidare la squadra ci sarà ancora Mister Lamberto, che hato il suo contrattoal 30 giugno 2022. Per lui sarà il terzo anno in bianconero. Approdato alla guida dell’19 nella stagione 2019/20, l’ha condotta per la prima volta agli ...

Commenta per primo Dal sito ufficiale della Juventus: 'La stagione 2020/2021 della Juventus Under 23 è stata lunga e molto ... la guida tecnica viene affidata a Mister Lamberto Zauli, dopo l'esperienza ...Lamberto Zauli sarà ancora l'allenatore della Juventus Under 23 anche per la stagione 2021/22. Lo ha annunciato direttamente il club bianconero ...Staff Juventus U23 2021/22, è ufficiale: tutti i collaboratori di Zauli in vista della prossima stagione in Serie C Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato che Lamberto Zauli s ...