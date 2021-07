Twitter aggiunge le didascalie ai tweet vocali (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo più di un anno dalla loro uscita, . Nel giugno del 2020 la novità venne molto criticata proprio perché incompleta delle didascalie, che permettono anche ai non udenti di conoscere il contenuto di un tweet. L’integrazione arriva un anno dopo. LEGGI ANCHE > Basta screenshot: ora i tweet potranno essere condivisi direttamente su Instagram (ma non per tutti) La novità di Twitter ai tweet vocali Come segnala The Verge, d’ora in avanti quando si effettuerà un tweet vocale – funzionalità che per adesso è fruibile solo dall’app iOS – le didascalie saranno ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo più di un anno dalla loro uscita, . Nel giugno del 2020 la novità venne molto criticata proprio perché incompleta delle, che permettono anche ai non udenti di conoscere il contenuto di un. L’integrazione arriva un anno dopo. LEGGI ANCHE > Basta screenshot: ora ipotranno essere condivisi direttamente su Instagram (ma non per tutti) La novità diaiCome segnala The Verge, d’ora in avanti quando si effettuerà unvocale – funzionalità che per adesso è fruibile solo dall’app iOS – lesaranno ...

