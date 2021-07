Teverola, focolaio in un palazzo: sedici contagiati. Famiglie in quarantena (Di venerdì 16 luglio 2021) focolaio di Covid nell’Agro Aversano. A Teverola, in un palazzo, sedici persone sono risultate positive. Risiedono tutti nello stesso stabile e molti di loro sono minorenni. Teverola, focolaio in una palazzina: 16 residenti positivi A contrarre il Covid sarebbero stati prima i ragazzi, quasi tutti minori di età ricompresa dai 7 ai 17 anni. Poi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 luglio 2021)di Covid nell’Agro Aversano. A, in unpersone sono risultate positive. Risiedono tutti nello stesso stabile e molti di loro sono minorenni.in una palazzina: 16 residenti positivi A contrarre il Covid sarebbero stati prima i ragazzi, quasi tutti minori di età ricompresa dai 7 ai 17 anni. Poi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

