Ritorno in classe, green pass per i docenti e Ata: se non sei vaccinato, servirà un tampone. Così il CTS (Di venerdì 16 luglio 2021) Il governo lavora per il Ritorno in classe. Il Ministero dell'Istruzione, tramite il ministro Patrizio Bianchi, ha sottoposto al CTS diversi interrogativi in vista di settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021) Il governo lavora per ilin. Il Ministero dell'Istruzione, tramite il ministro Patrizio Bianchi, ha sottoposto al CTS diversi interrogativi in vista di settembre. L'articolo .

Advertising

gennaromigliore : Gira e rigira, il conto lo pagano sempre i ragazzi. Impegno massimo di tutte le forze politiche per un ritorno sicu… - alexbarbera : Il ministro dell’istruzione Bianchi dice che non ci sarà obbligo di vaccino per gli insegnanti, e che si batterá pe… - orizzontescuola : Ritorno in classe, green pass per i docenti e Ata: se non sei vaccinato, servirà un tampone. Così il CTS - Dalla_SerieA : Torino, c'è Stojkovic per Juric e Coppitelli - - tuttoggi : Kalifa Manneh è un giocatore dell'AC Perugia. Giannitti ha portato alla corte di Alvini il giovane del Gambia, clas… -