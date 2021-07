Raffaella Carrà, a Madrid una piazza dedicata alla cantante (Di venerdì 16 luglio 2021) Raffaella Carrà è una delle cantanti che ha scritto parte della storia della musica italiana. Venuto a mancare da poco, ha lasciato un vuoto immenso a tutti i suoi cari e ai suoi fans che da anni l’hanno sempre amata e supportata. Non sono, infatti, mancati messaggi di dolore per la grande perdita che la musica ha perso. Arriva una notizia incredibile direttamente dalla Spagna. La giunta comunale della Capitale spagnola ha deciso di intitolare una delle loro piazze alla grande Raffaella. La notizia è stata data dal sito del quotidiano El Diario: “E’ ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 luglio 2021)è una delle cantanti che ha scritto parte della storia della musica italiana. Venuto a mancare da poco, ha lasciato un vuoto immenso a tutti i suoi cari e ai suoi fans che da anni l’hanno sempre amata e supportata. Non sono, infatti, mancati messaggi di dolore per la grande perdita che la musica ha perso. Arriva una notizia incredibile direttamente dSpagna. La giunta comunale della Capitale spagnola ha deciso di intitolare una delle loro piazzegrande. La notizia è stata data dal sito del quotidiano El Diario: “E’ ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle ...

chetempochefa : È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. - Agenzia_Ansa : La giunta comunale di Madrid ha approvato la proposta di dedicare una piazza della capitale spagnola a Raffaella Ca… - HuffPostItalia : Madrid dedica una piazza a Raffaella Carrà - Sunflowervl27 : RT @chetempochefa: È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. https://… - Sunflowervl27 : @inomniapparatus a me una ha chiesto chi era raffaella carrà... -