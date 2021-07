Pd: Letta, 'con test a luglio e agosto al via percorso Agorà' (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug (Adnkronos) - "Cominciamo un periodo di prova, dalla settimana prossima fino a fine agosto, per testare la piattaforma digitale che da domani è operativa". Lo ha detto Enrico Letta, a radio Immagina, dando le prime date delle Agorà democratiche. "Ci saranno alcune pre Agorà di test usando alcuni argomenti particolarmente importanti -ha spiegato il segretario del Pd-. Lunedì saremo a Palermo, è l'anniversario dell'attentato a Borsellino e alla sua scorta; il 21 saremo a Bologna sui temi del cambiamento climatico e della protezione dell'ambiente; venerdì 23 ci sarà un incontro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug (Adnkronos) - "Cominciamo un periodo di prova, dalla settimana prossima fino a fine, perare la piattaforma digitale che da domani è operativa". Lo ha detto Enrico, a radio Immagina, dando le prime date delledemocratiche. "Ci saranno alcune prediusando alcuni argomenti particolarmente importanti -ha spiegato il segretario del Pd-. Lunedì saremo a Palermo, è l'anniversario dell'attentato a Borsellino e alla sua scorta; il 21 saremo a Bologna sui temi del cambiamento climatico e della protezione dell'ambiente; venerdì 23 ci sarà un incontro ...

