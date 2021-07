Ora Orban mette in difficoltà Meloni e Salvini: 'Vaccini obbligatori per i sanitari' (Di venerdì 16 luglio 2021) Anche il più a destra d'Europa, il premier ungherese Orban, ha deciso di imporre l'obbligo vaccinale per i sanitari, a differenza dei leader Salvini e Meloni che vorrebbero lasciare "libertà di ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 luglio 2021) Anche il più a destra d'Europa, il premier ungherese, ha deciso di imporre l'obbligo vaccinale per i, a differenza dei leaderche vorrebbero lasciare "libertà di ...

Advertising

fattoquotidiano : Ddl Zan, De Petris contro Salvini: “Ora vuole mediare, ma l’appello per rispettare i diritti perché non l’ha fatto… - zazoomblog : Ora Orban mette in difficoltà Meloni e Salvini: Vaccini obbligatori per i sanitari - #Orban #mette #difficoltà… - globalistIT : Altra dimostrazione che i sovranisti di destra sono dei camaleonti inaffidabili che dicono tutto e il loro contrari… - 1970Germano : RT @TommasoCanetta: Di recente abbiamo verificato su @PagellaPolitica che l'Italia ha fatto da apripista sull'obbligo vaccinale per il pers… - PagellaPolitica : RT @TommasoCanetta: Di recente abbiamo verificato su @PagellaPolitica che l'Italia ha fatto da apripista sull'obbligo vaccinale per il pers… -